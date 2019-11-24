Öğretmenlerini unutmadılar

24.11.2019 15:35 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:40

Mudanya ilçesinde öğrenciler, hazırladıkları etkinliklerle öğretmenler günün kutladı.



Mudanya İlçe Eğitim Müdürü Suat Topal, Atatürk anıtına çelenk koymasıyla başlayan kutlama programı Uğur Mumcu Kültür Merkezinde, Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesinin hazırladığı programla devam etti. Törene Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, Muharip Gaziler, Daire Amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, öğretmenlik mesleğinin önemine değinerek, öğretmenlik mesleğinin amacı ve toplum üzerindeki etkilerinden bahseden konuşmasını yaptı. Topal, "Öğretmenin vazifesi gücü nispetinde erdemli toplum oluşmasına katkı sağlamaktır. Öğretmen görevini yerine getirirken eğittiklerinin insan olduğunu asla ihmal etmemelidir. Öğretmenlik gelecek nesilleri yetiştirmek, öğrencilerini kendinden önce düşünmektir. Geçmişini unutan öğretmenler geleceği aydınlatan nesiller yetiştiremez. Hepinizi bu anlamlı günde selamlıyor, öğretmeler gününüzü en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.



Aday öğretmenin yemin töreni sonrası, İlçe Milli Eğitim müdürü Suat Topal Emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesini verdi. Öğretmenler adına düzenlenen spor, öğrencilerin şiir ve makale dalındaki yarışmalarında dereceye girenlere hediyeleri ve kupalarının verilmesinin ardından, Öğrencilerin slayt gösterisi ve oratoryo sunumuyla sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA