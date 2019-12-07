Öğretmenlerinden şiir ve müzik
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Öğretmenlerinden şiir ve müzik

Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevli müzik öğretmenlerinden oluşan şiir ve müzik topluluğu ikinci gösterilerini sundu.

07.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:07
Öğretmenlerinden şiir ve müzik

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevli müzik öğretmenlerinden oluşan şiir ve müzik topluluğu ikinci gösterilerini sundu.


İlk gösterilerini, ara tatil döneminde ilçe öğretmenlerine sergileyen grup, dün akşam Erdek Milli Eğitim Konferans salonunda ikinci gösterilerini Erdek halkına sundu. Kendilerine özgü sahne tasarımı ve mizansenlerin üzerine kurulan "Telden Dile, Dilden Gönüle" adlı gösteri, Erdek'te görevli Müzik Öğretmenlerinin çaldığı ezgiler üzerine okunan şiirler ve bağımsız parçalardan oluşuyor. "Telden Dile, Dilden Gönüle" adlı gösteriye Erdek halkı büyük ilgi gösterirken, ilk gösteride olduğu gibi oldukça keyifle ve coşkuyla izlenen şiir ve müzik gösterisi büyük beğeni topladı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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