Öğretmenlerinden Özel çocuklara 'online' destek
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Başiskele, Güncel

Öğretmenlerinden Özel çocuklara 'online' destek

Öğretmenlerinden Özel çocuklara 'online' destek Özel öğrenciler internet üzerinden geliştiriyor Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezi, eğitimine ara verilen özel çocukların gelişimlerinin sürdürülmesi için online eğitim vermeye başladı.

11.04.2020 02:45 | Son Güncelleme: 11.04.2020 02:47
Öğretmenlerinden Özel çocuklara 'online' destek

Öğretmenlerinden Özel çocuklara 'online' destek

Özel öğrenciler internet üzerinden geliştiriyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezi, eğitimine ara verilen özel çocukların gelişimlerinin sürdürülmesi için online eğitim vermeye başladı. Çocuklarla görüntülü iletişime geçen uzmanlar, online etkinliklerle eğitimlerini sürdürüyor.

Her gün eğitim alması gereken özel gereksinimli çocuklar korona virüs ile evde kalınca, öğretmenleri onlara online destek verdi Evden çıkamayan özel gereksinimli çocuklara ve ailelerine 'online' rehberlik ediyorlar. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, korona virüs nedeniyle derslerine ara vermek zorunda kalan öğrenciler için harekete geçti. Özel gereksinimli çocukların gelişimlerini sürdürmeleri için sürecin başlangıcından itibaren velilere çalışma örnekleri göndererek ve aktif olarak öğrenciler hakkında bilgi alan eğitim merkezi, eğitime verilen aranın uzaması ile birlikte özel öğrencilerin davranış problemi geliştirmelerini önlemek amacıyla farklı önlemler alarak online eğitim sistemine geçti. Özel eğitim merkezi, kurulan ekiple her gün aileleri arayıp çocuklar için hazırladıkları çalışma planlarını sunuyorlar. Evde yapılabilecek duyu bütünleme, oyun terapisi bireysel eğitim ve fizik tedavi etkinlikleri velilere önerilerek çocukların bu süreçte eğitimlerine devam etmeleri sağlanıyor. İnternet üzerinden çocuklarla görüntülü iletişime geçen eğitimciler, hazırlanan online etkinliklerle çocukların eğitimini sürdürüyor. Psikologlar velilerle de iletişim kurarak süreç hakkında yapmaları gerekenler konusunda bilgilendirmelerde bulunuyorlar.

"Bu hem çocuklarımız hem de ailelerimiz için zor bir süreç"

Evde kalan çocukların gelişimlerini sürdürmesi amacı ile hazırlanan projenin önemli olduğunu söyleyen Uzman Klinik Psikolog Yaprak Özkoşar, "Bu hem çocuklarımız hem de ailelerimiz için zor bir süreç. Biz bu süreci en iyi şekilde atlatabilmek için kurum psikologları olarak aileleri telefonla arayarak, evde çocukları ile kaliteli zaman nasıl geçirirler konusunda bilgilendiriyoruz. Ancak aileler bu süreçte eğitimcileri ev içerisine alamayacaklardır. Ama özel çocuklarımıza günlük becerilerini kazandırabilecek ortam oluşturabiliriz. Bunlara örnek olarak sofra kurdurma, çamaşır asma,mutfakta ürün oluşturabilme gibi aile içinde görev ve sorumluluk almalarını sağlayabiliriz. Çocuklarımızın kapasitesine göre çeşitli aktiviteler yapılabilir süreçte çocukların eğleneceği etkinlikleri yapmak, günlük yaşam becerileri öğretmek en doğrusu olacaktır. Çocuk kendini işe yarar hissetme, özgüven gibi duygusal süreçlerinde önemli gelişmeler kaydedecektir.

Öğretmenlerinden Özel çocuklara 'online' destek

Kaynak: İHA

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