Öğretmenlerin yüzde 83'ü en az bir doz aşısını oldu
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Öğretmenlerin yüzde 83'ü en az bir doz aşısını oldu

Öğretmenlerin yüzde 83'ü en az bir doz aşısını oldu
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), en az bir doz Kovid-19 aşısı olanların oranının yüzde 83'e yükseldiğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), en az bir doz Kovid-19 aşısı olanların oranının yüzde 83'e yükseldiğini bildirdi.

Bakanlık, okulların tüm kademe ve sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime açılabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, MEB ve Sağlık Bakanlığının hazırladığı "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" dün 81 il valiliğine ve il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığında, İstanbul'da yeni öğretim yılının başlangıcı için alınacak önlemler ve hazırlıklara ilişkin de dün toplantı yapıldı.

Alınan bilgiye göre, öğretmenlerin en az bir doz aşı olma oranı bugün itibarıyla yüzde 83,3'e yükseldi. Bu oranın Türkiye'deki genel nüfusun aşı olma oranından yüzde 8,72 fazla olduğu belirlendi.

Verilere göre, öğretmenlerin iki doz aşı olma oranı ise yüzde 72,2'ye yükseldi. Bu oranın, Türkiye'deki genel nüfusun iki doz aşılama oranından yaklaşık yüzde 15,2 fazla olduğu kaydedildi.

Böylece, 6 Ağustos'tan itibaren öğretmenlerin bir doz aşı olma oranında yüzde 10 ve iki doz aşı olma oranında ise yüzde 13'lük bir artış olduğu gözlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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