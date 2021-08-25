Öğretmenlerin yüzde 83'ü aşı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Öğretmenlerin yüzde 83'ü aşı oldu

Öğretmenlerin yüzde 83'ü aşı oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okulları tüm kademe ve sınıf seviyelerinde açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okulları tüm kademe ve sınıf seviyelerinde açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre 24 Ağustos itibarıyla öğretmenlerin yüzde 83'ü en az bir doz aşısını oldu.

MEB, Sağlık Bakanlığı ile birlikte hazırladığı "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"ni 81 İl Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderdi.

İstanbul'da öğretim yılının başlangıcı için alınacak önlemler ve hazırlıklara ilişkin 24 Ağustos 2021 Salı günü bir toplantı yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer söz konusu toplantıya başkanlık etti. MEB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, öğretmenlerin en az bir doz aşı olma oranı, 24 Ağustos 2021 Salı günü itibarıyla yüzde 83,3'e yükseldi. Bu oran, Türkiye'deki genel nüfusun aşı olma oranından yüzde 8,72 puan fazla. Öte yandan, öğretmenlerin iki doz aşı olma oranı ise yüzde 72,2'ye yükseldi. Benzer şekilde, bu oran, Türkiye'deki genel nüfusun iki doz aşılama oranından yaklaşık yüzde 15,2 puan fazla. Böylece, 6 Ağustos tarihinden itibaren öğretmenlerin bir doz aşı olma oranında yüzde 10 ve iki doz aşı olma oranında ise yüzde 13'lük bir artış oldu.

(Utku Şimşek/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

MEB ve Sağlık Bakanlığı salgında okullarda alınması gereken önlemler rehberi hazırladı
MEB ve Sağlık Bakanlığı salgında okullarda alınması gereken önlemler rehberi hazırladı
Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan 'Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi' il milli eğitim...
Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" il milli eğitim...
MEB okula uyum eğitimlerinin çerçevesini belirledi
MEB okula uyum eğitimlerinin çerçevesini belirledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Seda Sayan Serdar Ortaç Deniz Akkaya Davut Güloğlu
Spor Marcao Gervinho Erol Bulut Burak Elmas Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Öğretmenlerin yüzde 83'ü aşı oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 09:39:01. #1.14#

title