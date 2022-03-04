Öğretmenlerin paralarını çalan şüpheli tutuklandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde iki okuldaki öğretmenler odasına gizlice girerek, öğretmenlerin bin 325 TL parasını çalan şüpheli şahıs Kuyucak Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Olay, Kuyucak'ta bulanan iki okulda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğretmenler odasındaki öğretmenlere ait cüzdanlardan toplamda bin 325 TL çalındı. Cüzdanlarından paralarının çalındığını fark eden öğretmenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine okullardaki güvenlik kameralarını inceleyen Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri öğretmenlerin paralarını çalan şüpheli şahsın 27'den fazla suç kaydı bulunan H.K. olduğunu tespit etti. Şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatan ekipler şüphelinin saklandığı yeri tespit etti. Düzenlenen operasyonda ekipler, şüpheli şahsı uzun bir kovalamaca sonucu çaldığı paralar birlikte yakaladı. H.K.'nın daha öncede de Denizli'de bulunan iki tane hastaneye girerek aynı yöntemle hırsızlık yaptığı anlaşıldı. Yaptığı hırsızlıkları itiraf eden şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa