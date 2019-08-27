Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tercihleri için son gün!

27.08.2019 10:42

5-9 Ağustos'ta yer değişikliği başvuruları alınan öğretmenlerin tercihlerini yapmaları için bugün son gün. MEB tarafından yapılan açıklama göre öğretmenler, tercih işlemlerini "https://mebbis.meb.gov.tr" internet adresinden 27 Ağustos'a kadar yapabilecek. MEBBİS öğretmen girişi (TC kimlik numarası ve şifre) veyahut e-devlet girişi yaparak tercihlerinizi yapabilirsiniz.

YER DEĞİŞTİRME TERCİHİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YER DEĞİŞTİRME KONTENJANLARI

MEB'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişiklikleri, ilgili yönetmelik hükümlerince yapılacak. Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, atanmak istedikleri eğitim kurumu kodlarını, tercih önceliklerini dikkate alarak işaretleyecek.

Yer değiştirmeler, bilgisayar ortamında hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak. Öğretmenlerin hizmet puanının hesabında yer değiştirme bas¸vurularının son günü, hizmet süresinin hesabında da 30 Eylül esas alınacak.

Sağlık durumu veya can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenlerin talebi halinde öğretmen olan eşleri de yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.

Alanlar itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarının tamamı ile boşalması muhtemel eğitim kurumları, kontenjan durumlarını aşağıdaki bağlantıdan görebilirsiniz.

YER DEĞİŞTİRME KONTENJAN TABLOSU

ATAMALAR NE ZAMAN?

Tercih sürecinin ardından atamalar, 29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri de 2 Eylül'den itibaren yapılacak.



