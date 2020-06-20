Öğretmenlerin, kimliğini unutan öğrenci için seferberliği sonuçsuz kaldı BOLU'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınava girmek için okula gelen öğrenci, kimlik kartını evde unutunca öğretmenler seferber oldu.

BOLU'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınava girmek için okula gelen öğrenci, kimlik kartını evde unutunca öğretmenler seferber oldu. Öğretmen otomobiliyle öğrenciyi kimlik kartını almak için evine götürdü. Ailesi evde olmayınca İl Nüfus Müdürlüğü'ne götürülen öğrenci, buradaki işlemler uzayınca, sınava giremedi.

Bolu'da, 70 okulda 4 bin 700 öğrenci LGS sınavı heyecanı yaşadı. Koronavirüs tedbirleriyle gerçekleştirilen sınav öncesi öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak okula alındı. Sınavın yaklaştığı dakikalarda okul önlerinde sosyal mesafe kuralları titizlikle uygulandı. Çocuklar okullara alınırken, yeni maskeler dağıtıldı. Daha sonra ellerini dezenfekte etmeleri sağlandı. Veliler ise okul bahçelerine alınmazken, dışarıda sosyal mesafe kurullarını gözeterek ve maskelerini çıkarmadan beklemeleri istendi.

KİMLİK KARTINI EVDE UNUTUNCA SINAVA GİREMEDİ

50'nci Yıl Ortaokulu'nda bir öğrenci kimlik kartını evde unuttuğu için sınava alınmadı. Öğretmenler, öğrencinin kimlik kartını eve gidip alması için seferber oldu. Bir öğretmen otomobiliyle öğrenciyi evine götürdü. Ancak evde anne ve babasının olmaması nedeniyle çocuk, kimlik kartını alamadı. Daha sonra öğrenci, öğretmenin otomobiliyle İl Nüfus Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemler de uzayınca, sınav saatinin geçmesiyle öğrenci sınava giremedi.

Kaynak: DHA