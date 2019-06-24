Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı

Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.

Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.
Öğretmenler, Bakanlığın "personel.meb.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile sonuçları öğrenebilecek.

Kaynak: AA
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