Öğretmenlerin geliştirdiği "Efe" virüsleri temizleyecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Öğretmenlerin geliştirdiği "Efe" virüsleri temizleyecek

İzmir Buca Süleyman Şah Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kapalı alanda ultraviyole (UV) ışınlarıyla dezenfeksiyon işlemi yapabilen cihaz geliştirildi.

Öğretmenlerin geliştirdiği
19.05.2020 11:34 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:34

İzmir Buca Süleyman Şah Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kapalı alanda ultraviyole (UV) ışınlarıyla dezenfeksiyon işlemi yapabilen cihaz geliştirildi.

Okulun elektrik-elektronik ve metal teknolojileri alanı öğretmenleri, Kovid-19 sürecinde bir araya gelerek "Ultraviyole Yüzey ve Hava Dezenfeksiyon Cihazı" projesi hazırladı.

Bu kapsamda çalışmalarını yoğunlaştıran öğretmenler, kısa sürede tasarlayıp üretim aşamasına getirdikleri cihaza, "Efe" adını verdi.

Koronavirüsün ve diğer virüslerin etkisizleştirilmesinde etkili olacak şekilde hazırlanan cihazın, ultraviyole ışınlarından dolayı ortamda insan veya hayvan olmadan çalıştırılması gerekiyor. Bunun için "Efe"ye zaman ayarı ve uzaktan kumanda özelliği de kazandırıldı.

Öğretmenlerin "Efe"si yüzeyin şekli ve konumu ne olursa olsun 360 derecelik etkisi ile mikrop öldürücü ultraviyole radyasyon tu¨pleri sayesinde dezenfeksiyon işlemini yapabiliyor.

Okul müdürü Harun Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1978 yılından açılan lisenin 173 öğretmen ve 2 bin 9 öğrenciyle mesleki ve teknik eğitime hizmet verdiğini söyledi.

Koronavirüse karşı mücadeleye katkı sunmak amacıyla çalışma başlattıklarını ifade eden Yılmaz, bu doğrultuda "Efe" adını verdikleri cihazı geliştirdiklerini ifade etti.

Cihazın üretim izni aşamasında olduğunu aktaran Yılmaz, piyasadan kısa sürede olumlu dönüşler aldıklarını vurguladı.

Cihazın ortak kullanım alanlarının içindeki eşyalarla birlikte yüzey ve hava temizliği yaptığını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Cihaz havadaki ve yüzeylerdeki bakteri, virüs, küf, mantar gibi mikroorganizmaları nanometre dalga boyundaki ultraviyole ışığıyla yok ediyor. Yüzeylerdeki ve havadaki bakteri, virüs ve diğer organizmaları öldürdüğü için mikrobiyel enfeksiyonların yayılmasını önlemiş oluyoruz. Müşteri isteklerine göre cihazı okulumuzda istenilen boy, ebat ve güçte tekerlekli, duvara montajlı, araçlarda kullanılabilecek şekilde üretebiliriz."

"İnsan veya canlı içeri girdiğinde otomatik olarak kapanıyor"

Projede yer alan öğretmenlerden Şerif Gündoğdu da okul idaresinin talebi doğrultusunda çalışmalara başladıklarını ve böyle bir sistem geliştirdiklerini ifade etti.

"Efe"nin insansız ortamda çalışması gerektiğine dikkati çeken Gündoğdu, şu bilgileri verdi:

"Sistemi biz geliştirdik, metal bölümünden arkadaşlar da tasarımını yaptı. Cihaz ortam ve yüzey dezenfeksiyonunda kullanılabiliyor. Işığın gördüğü her noktadaki virüs, bakteri, mantar gibi zararlı organizmaları yok ediyor. Tabii bunun insansız ortamda çalışması gerekiyor. İnsan veya canlı içeri girdiğinde otomatik olarak kapanıyor. İnsanlı ortamda çalışanları da geliştirmek için çalışıyoruz. Gerekli izinler çıktığı taktirde seri üretime geçebiliriz."

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz Haber
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Haber
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti Haber
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı Haber
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor Haber
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Askerlik anısını anlatan Faik Işık, canlı yayında küfür etti
Askerlik anısını anlatan Faik Işık, canlı yayında küfür etti
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize 'Virüs bulaşıcı değil' dedi
Vuhanlı kadının günlüğü, Çin yönetiminin korkunç ihmalini ortaya çıkardı: Yöneticiler bize "Virüs bulaşıcı...
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
Milli Eğitim Bakanı, Cumhurbaşkanı'nın sözlerine açıklık getirdi: Uzaktan eğitim 19 Haziran'a kadar devam edecek
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı
İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Ekmek dağıtan fırıncılara kurşun yağdıran saldırgan teslim oldu
Ekmek dağıtan fırıncılara kurşun yağdıran saldırgan teslim oldu
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Silahla yaralama suçlusu çocuk, cezaevine götürülürken polislerin elinden kaçtı
Silahla yaralama suçlusu çocuk, cezaevine götürülürken polislerin elinden kaçtı
Bundesliga'dan iki ekip, Hasan Ali Kaldırım'a teklif yaptı
Bundesliga'dan iki ekip, Hasan Ali Kaldırım'a teklif yaptı
Ramazan Bayramı'nı kapsayan 23-26 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Ramazan Bayramı'nı kapsayan 23-26 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
Park halindeki otomobile yaslandığı için darp edilen kişi hayatını kaybetti
Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi
Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı
Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Dirk Kuyt ile görüştüğünü yazdı
Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Dirk Kuyt ile görüştüğünü yazdı
Selin Ciğerci, 'Çocuğum olmuyor' diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu
Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul etti
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mustafa Varank Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Harun Tan Cem Yılmaz Hazal Kaya Kenan İmirzalıoğlu
Spor Hasan Şaş İlhan Cavcav Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın 19 Mayıs Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan
Şu an buradasınız: Öğretmenlerin geliştirdiği "Efe" virüsleri temizleyecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 11:34:30. #1.15#
title