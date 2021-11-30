Öğretmenlerimle Okuyorum Projesi Öğretmenlerine Ödül Töreni Gerçekleştirildi 2020-2021 eğitim öğretim yılı Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesi desteği ile Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokul 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik olarak başlatılan "Öğretmenlerimle Okuyorum Projesi" komisyonunda görevli 9 öğretmene Başarı Belgesi verildi. Kaymakamımız Sayın Adem Çelik "Öğretmenlerimle Okuyorum Projesi" komisyonunda görevli öğretmenlere, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarı belgelerini takdim etti. Komisyonda görevli öğretmenler; Özge Çetiner (Türkçe), Yasemin Birgül Demir (Müzik), Dinçer Biçer (İngilizce), Göknil Tokdemir (Fen Bilimleri), Emine Özkan (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi), Kıymet Kesgin (Matematik), Ufuk Kalkan (Beden Eğitimi), Hakan Gürfidan (Sosyal Bilgiler) ve Gamze Ata (Görsel Sanatlar).

Koronavirüs nedeniyle ertelenen ve bu akşam 22.10'da yapılacak olan Ballon d'Or ödülünü sizce kim kazanacak? #BallonDor — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

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