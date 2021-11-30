Öğretmenlerimle Okuyorum Projesi Öğretmenlerine Ödül Töreni Gerçekleştirildi
Öğretmenlerimle Okuyorum Projesi Öğretmenlerine Ödül Töreni Gerçekleştirildi2020-2021 eğitim öğretim yılı Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesi desteği ile Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokul 5, 6 ve 7.
Öğretmenlerimle Okuyorum Projesi Öğretmenlerine Ödül Töreni Gerçekleştirildi
Koronavirüs nedeniyle ertelenen ve bu akşam 22.10'da yapılacak olan Ballon d'Or ödülünü sizce kim kazanacak? #BallonDor— Haberler (@Haberler) November 29, 2021
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