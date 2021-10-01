"Öğretmenlerimle Okuyorum" Projesi Kapsamında Okullarda Kitap Dağıtımı Gerçekleşti Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 4, 5, 6, 7, 8. sınıf öğrencilerine ve tüm velilere yönelik olarak sürdürülen "Öğretmenlerimle Okuyorum Projesi" kapsamında öğrencilere, okumaları için önerilen kitapların daha fazla öğrenciye ulaşması amacıyla Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesi tarafından kitap desteğinde bulunuldu. Kaymakam Adem Çelik beraberinde Belediye Başkanı Veli Gök ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu ile birlikte İrfan Kaynak Ortaokulu ve Bağlar İlkokulu/Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilere kitaplar dağıttı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu projeye desteklerinden ve kitapsever nesillerin yetişmesine katkılarından dolayı Adem Çelik ve Veli Gök'e teşekkür etti. Kitaplarla buluşan öğrencilerin sevinci görülmeye değerdi.

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