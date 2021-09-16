'Öğretmenlerimle Oku-Yorum' Projesi Kapsamında Okullarda Yorum ve Bütçe Defteri Dağıtımı Gerçekleşti - Haberler
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"Öğretmenlerimle Oku-Yorum" Projesi Kapsamında Okullarda Yorum ve Bütçe Defteri Dağıtımı Gerçekleşti

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"Öğretmenlerimle Oku-Yorum" Projesi Kapsamında Okullarda Yorum ve Bütçe Defteri Dağıtımı GerçekleştiEğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 4, 5, 6, 7 ve 8.

"Öğretmenlerimle Oku-Yorum" Projesi Kapsamında Okullarda Yorum ve Bütçe Defteri Dağıtımı Gerçekleşti Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine ve tüm velilere yönelik başlattığı "Öğretmenlerimle Oku-yorum" Projesi kapsamında Süleyman Demirel Ortaokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda "Bütçe Defteri ve Yorum Defteri" dağıtıldı. Bugün saat 10. 00'da Süleyman Demirel Ortaokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda "Yorum Defteri ve Bütçe Defteri" dağıtım töreni düzenlendi. Törene; Kaymakamımız Sayın Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu katıldı. 169 öğretmenin dahil olduğu Öğretmenlerimle Oku-Yorum Proje kapsamında 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıf seviyesindeki 1742 öğrencinin, toplam 14. 134 kitap okuması hedefleniyor. 5 yıl önce Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'ün fikirleri ile Eğirdir Kaymakamlığı öncülüğünde başlatılan ve öğrencilerimizin, kazanma ve harcama prensipleri konusunda bilinçlerinin artırılmasını hedefleyen Bütçe Defteri Projesi kapsamında da 3. 100 öğrenciye Bütçe Defteri dağıtıldı. Öğrencilerle bir araya gelerek okulların yeniden açılması dolayısıyla mutlu olduklarını dile getiren Kaymakam Adem Çelik, koronavirüs salgınından kurtulmak için maske, mesafe ve hijyen konularına çok dikkat edilmesi gerektiğini belirterek "Hayatın her safhasında kitap okuyan, düşünen, üreten, elindekilerin kıymetini bilerek tasarruf yapan, milli ve manevi değerlere sahip yüksek karakterli bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Öğretmenlerimle Oku-Yorum, Bütçe Defteri vb. Projeleri her zaman sürdürülebilir kılmamız gerekir. " Dedi.

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Haber: 'Öğretmenlerimle Oku-Yorum' Projesi Kapsamında Okullarda Yorum ve Bütçe Defteri Dağıtımı Gerçekleşti - Haberler
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