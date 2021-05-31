"Öğretmenlerimle Oku-Yorum" Projesi Kapsamında Okullarda Okuma Kitabı ve Soru Bankası Dağıtımı Gerçekleşti

"Öğretmenlerimle Oku-Yorum" Projesi Kapsamında Okullarda Okuma Kitabı ve Soru Bankası Dağıtımı GerçekleştiEğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı 5, 6 ve 7.

"Öğretmenlerimle Oku-Yorum" Projesi Kapsamında Okullarda Okuma Kitabı ve Soru Bankası Dağıtımı GerçekleştiEğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik "Öğretmenlerimle Oku-Yorum" Projesi kapsamında ortaokul öğrencilerine okuma kitabı, 8'nci sınıf öğrencilerine Soru Bankası dağıtıldı. Bugün saat 10. 00'da Mustafa Çetinkaya Ortaokulu, İrfan Kaynak Ortaokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda kitap dağıtım töreni düzenlendi. Törene; Kaymakamımız Sayın Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu katıldı. Öğrencilerle bir araya gelerek okulların yeniden açılması dolayısıyla mutlu olduklarını dile getiren Kaymakam Adem Çelik, koronavirüs salgınından kurtulmak için maske, mesafe ve hijyen konularına çok dikkat edilmesi gerektiğini belirterek öğrencileri kitaplarla buluşturmak için başlatılan "Öğretmenlerimle Oku-Yorum" projesini öğrencilerle paylaşmak amacıyla bir araya geldiklerini dile getirdi. Kaymakam Çelik'in öğrencilere "Hangi Meslek Sahibi Olmak İstiyorsunuz" sorusu üzerine tek tek cevap veren öğrenciler mesleklerinden ve hedeflerinden bahsettiler. Herkesin mutlaka bir hayali olması gerektiğini ve bu hayalin imkansız olmadığını belirten Kaymakam Çelik, "İleride bizler makamlarımızı sizlere bırakacağız. Bu kurumları sizler devam ettireceksiniz. Ama bunun için çok fazla kitap okumanız ve soru çözmek geliyor. Hiçbir hayal uzak değildir. Yeter ki siz hedefinizi belirleyin ve amacınıza ulaşın. " dedi. Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu da desteklerinden dolayı Kaymakamımız Adem Çelik'e ve Belediye Başkanı Veli Gök'e teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre