ÖĞRETMENLERİMİZ GELECEĞİMİZİN MİMARIDIR

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında tüm öğretmenlerin bu anlamlı gününü kutladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında öğretmenlerin geleceğin mimarı olduğunu belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı mesajında şu sözlere değindi: "Eğitim bir ülkenin bugününü ve geleceğini şekillendiren en önemli unsurdur. Çünkü eğitimin konusu insandır. İnsan yetiştirmek milletlerin en önemli önceliklerinden biridir. Öğrencilerimizi geleceğe hazırlayan, onların bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişiminde yönlendirici rol üstlenen öğretmenlerimiz, geleceğimizin mimarıdır. "

Başkan Pekyatırmacı, "Öğretmenlerimizin her zaman yanındayız"

Belediye olarak eğitimin ve öğretmenlerin yanında olduklarını belirten Başkan Pekyatırmacı; "Selçuklu Belediyesi olarak her fırsatta eğitimin ve öğretmenlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Çünkü bizim için eğitim önceliktir. Bu kutsal görevi yerine getiren öğretmenlerimize modern ve teknolojik çalışma ortamları hazırlayarak onlara her zaman yardımcı olmaya çalışıyoruz. Selçuklumuzda 9 yıldır başarıyla uyguladığımız Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) ile en önemli hedefimiz çocuklarımızı çağın gerektirdiği bilimsel ve teknolojik donanımların yanında, milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerine bağlı bireyler olarak yetiştirmektir. Selçuklumuzda SEDEP ile elde ettiğimiz tüm bu başarı ve güzelliklerde emeği büyük olan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.

Bu vesile ile başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, yetiştirdikleri evlatlarımız sayesinde ülkemizin geleceğini teminat altına alan bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor, ebediyete intikal eden öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. " dedi.

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