Öğretmenleri Taşıyan Servis Minibüsü Otomobille Çarpıştı: 23 Yaralı

AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 14'ü öğretmen, 23 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Eleşkirt ilçesine bağlı Mollasüleyman köyü yolunda meydana geldi. İlçeden aldığı öğretmenleri Toprakkale köyüne götürmek için yola çıkan Özkan Tekin yönetimindeki 06 GF 3693 plakalı servis minibüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle karşı yönden gelen Ercan Yıldız yönetimindeki 04 AE 525 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 14'ü öğretmen, 23 kişi yaralandı.

Bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından durumu ağır olan 3 öğretmen, Ağrı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

- Ağrı