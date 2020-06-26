Öğretmenleri Sason çileği ve karanfille karşıladılar Sason ilçesine atanan öğretmenler Sason çileği ve karanfille karşılandı.

Sason ilçesine atanan öğretmenler Sason çileği ve karanfille karşılandı.

Sason'a atanan öğretmenleri İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Yağmur, karanfil ve Sason çileği ile karşıladı.

İlçeye atanan öğretmenlerin işe başladığını belirten Yağmur, "iyi bir başlangıç için öğretmenlerimizi Sason çileği ve karanfil ile karşıladık. Şu anda 71 öğretmenimiz göreve başladı. Eylül'de yapılacak atama eklenince büyük oranda öğretmen kadrolarımız dolmuş olacaktır." dedi.

Kaynak: AA