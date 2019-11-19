Öğretmenlere yönelik moral ve motivasyon etkinliği

19.11.2019 17:16 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:20

Milli Eğitim Bakanlığınca ara tatilde belirlenen program kapsamında Muş'un Korkut ilçesinde öğretmenlere yönelik moral ve motivasyon etkinlikleri düzenleniyor.

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk konferans salonunda şiir dinletisi etkinliği düzenlendi.

Türkçe ve edebiyat öğretmenlerinin şiir okuduğu etkinliğe öğretmenler yoğun katılım gösterdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Budak, yaptığı açıklamada, öğretmenlerin katılımıyla hafta içi konser ve doğa yürüyüşü düzenleneceğini belirterek, "Amacımız öğretmenlerimizin motive olmuş bir şekilde eğitim öğretim dönemine başlamaları. Eğitim öğretim yoğun bir şekilde gerçekleşiyor. Bu ara tatiller hem öğrenci hem de öğretmen için güzel oldu" dedi.

Kaynak: AA