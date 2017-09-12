Öğretmenlere Yeni Müfredat Anlatıldı

Sivas'ın Şarkışla, Altınyayla ve Gemerek ilçelerinde görev yapan öğretmenlere eğitimdeki yeni müfredat anlatıldı.



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temel eğitim ve ortaöğretim kapsamında yenilenen 51 dersin program tanıtım semineri, Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Beş gün sürecek seminere, Şarkışla, Altınyayla ve Gemerek ilçelerinde görev yapan 778 öğretmen katıldı.



Şarkışla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şarkışla, Altınyayla ve Gemerek ilçelerinde bulunan 51 branştaki öğretmenlere bakanlığın görevlendirdiği formatörler tarafından yeni müfredatın anlatıldığını söyledi.



Seminerin 15 Eylül'e kadar süreceğini aktaran Ergen, toplantıya ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirtti.



Ergen, amaçlarının kendilerine emanet edilen öğrencileri kendi dönemlerinde değil, yeni çağa göre, mutlu bir şekilde eğitim ve öğretim almalarını sağlamak olduğunu dile getirerek, müfredatın amacının da öğrenciye yüksek yarar sağlamak olduğunu vurguladı.