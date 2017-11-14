Öğretmenlere ve Velilere Seminer

Özel Malatya Çamlıca Okullarında öğretmenlere ve velilere iletişim semineri verildi.



Özel Malatya Çamlıca Okulları ve İzgören Akademi işbirliğiyle düzenlenen seminerde İzgören Akademinin Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda yönetim koçu olan Uğur Okçu, öğretmen-öğrenci-veli iletişiminin nasıl olması gerektiğini anlattı.



Yoğun katılımın olduğu seminer öğretmenler ve veliler tarafından beğenilirken veliler ve öğretmenler bu tür etkinliklerin devam etmesini istedi. - MALATYA