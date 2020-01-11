Öğretmenlere üstün başarı belgesi verildi
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Öğretmenlere üstün başarı belgesi verildi

Bilecik'te görev yapan bazı kurum müdürü ve öğretmenlere üstün başarı belgesi ve ödül belgesi verildi.

11.01.2020 14:08 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:13
Öğretmenlere üstün başarı belgesi verildi

'te görev yapan bazı kurum müdürü ve öğretmenlere üstün başarı belgesi ve ödül belgesi verildi.


Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleşen törene İl Milli Eğitim Müdürü ve öğretmenler katıldı. İl Müdürü Çelik, fedakarca ve özverili çalışmalarından dolayı öğretmenlere ayrı ayrı teşekkür ederek, belgelerini takdim etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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