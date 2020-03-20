Öğretmenlere kodlama eğitimi verildi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerine kodlama eğitimi verildi.
20.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:30
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerine kodlama eğitimi verildi.
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 2019 yılı mali destek programı kapsamında uygulanmakta olan projenin "Eğitimler" başlığı kapsamında ilçedeki öğretmenlerine kodlama eğitimi verildi.
Eğitim sonrasında Okul Müdürü Yusuf Özcan tarafından firma yetkilisine teşekkür edilerek plaket verildi. - BİLECİK
Kaynak: İHA