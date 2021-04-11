Öğretmenlere ilk yardım eğitimi veriliyor

Adıyaman'ın Besni ilçesinde öğretmenlere ilk yardım eğitimleri verilmeye başlandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde öğretmenlere ilk yardım eğitimleri verilmeye başlandı.

Besni Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde verilmeye başlanılan ve 1 hafta sürecek olan ilk yardım eğitimlerine öğretmenler tarafından büyük bir ilgi gösterildi. Planlanan ilk yardım eğitimi kapsamında yaklaşık 100 öğretmene uygulamalı eğitimler verilecek.

Verilen eğitime Besni Kaymakamı Nazlı Demir, ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel ve ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bayram Canlı'da katılarak İlk Yardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Ayşe Taşar'dan bilgiler aldı.

Verilen ilk yardım eğitimleriyle ilgili konuşan Besni Kaymakamı Nazlı Demir, "Küçük yaşlarda ilk yardım eğitiminin verilmesi ve öneminin anlatılması bir zorunluluk olmalıdır. Yerinde ve doğru bir şekilde yapılan ilk yardım müdahalesi hayat kurtarır. Eğitim faaliyetini yürüten tüm ilk yardım eğitmenlerimize ve kursiyer öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Toplumun her kesiminden vatandaşımızın bu eğitimi alarak bilinçlenmesi sağlanmalıdır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın şiarından hareketle bu eğitimlerin birçok okulumuzda ve hayatın her alanında amacına ulaştığına şahit olmaktayız. Bir hayat kurtaran tüm insanlığın hayatını kurtarmış olur sözü bu eğitimlerle hayata geçirilmektedir, bu düşüncelerle kursa katılan tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı