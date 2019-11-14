Öğretmenlere "e-bağımlılık" bilgilendirmesi

14.11.2019 13:00 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:06

Elazığ'ın Baskil ilçesinde lise öğretmenlerine yönelik "e - bağımlılık" ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Baskil Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen toplantıda Fatih Projesinde eğitmen Fatih Medet Özdemir tarafından öğretmen ve idarecilere internet ve teknoloji bağımlılığına ilişkin bilgi verildi.

İnternet ve teknoloji bağımlılığına karşı önlemler aktarıldı.

Kaynak: AA