Öğretmenlere başarı belgesi verildi

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde LGS sınavında gösterilen başarıdan dolayı idareci ve öğretmenlere başarı belgesi verildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde LGS sınavında gösterilen başarıdan dolayı idareci ve öğretmenlere başarı belgesi verildi.

Çavdarhisar Kaymakam Armağan Yazıcı, yaptığı açıklamada, "İlçemiz okullarının 2021 yılı LGS sınavında göstermiş oldukları başarıdan dolayı okul idarecilerini ve öğretmenlerimizi başarı belgesi ile ödüllendirdik. Bu başarı ilimizde ve ilçemizde memnuniyetle karşılanmıştır. Önümüzdeki senelerde de aynı başarının devam etmesi en büyük dileğimizdir. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve idarecilerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı