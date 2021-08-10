Öğretmenlere aşı zorunlu mu? Öğretmenlere aşı olmak zorunlu mu?

Okulların açılmasına kısa bir süre kalırken koronavirüs ile en büyük mücadeleyi aşı konusunda veren Türkiye'de vaka sayılarının Kurban Bayramı'ndan sonra artış göstermesinin ardından en çok merak edilen konu öğretmenlere aşı zorunluluğu olup, olmadığı. Peki, Öğretmenlere aşı zorunlu mu? Öğretmenlere aşı olmak zorunlu mu?

Koronavirüsle mücadele devam ederken, okulların açılmasına çok kısa bir süre kala alınacak tedbirler kapsamında birçok konu gündeme gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda öğretmenlere zorunlu aşı uygulaması olup, olmayacağı son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer almakta. İşte detaylar...

ÖĞRETMENLERE AŞI ZORUNLU MU?

Fahrettin Koca'nın bilim kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda ""Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak" şeklindeydi.

Bu bağlamda Türkiye genelinde çocukluk aşıları dahil hiç bir aşılamada zorunluluk bulunmamaktadır.

Sağlık Bakanlığının resmi sayfasında yer alan yazıda ise " Aşı yaptırmak zorunlu mu olacak?" sorusuna cevaben;

"Türkiye'de çocukluk aşıları dâhil, aşı uygulaması zorunlu değildir. Bununla birlikte aşı, hastalıklardan korunmak için en etkili yöntemlerden biridir. Aşı sayesinde yeryüzünden silinmiş pek çok hastalık mevcuttur. Bu nedenle T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşıyla ilgili toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Aşı olmak, kişinin topluma karşı sorumluluğudur."şeklinde yer almaktadır.

Ancak koronavirüse karşı tedbirler kapsamında koronavirüsün yayılmasına ve aşı olan insanları koruma amaçlı aşı olmayan vatandaşlara kısıtlama uygulanması son dönemde gündemde.