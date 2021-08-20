Öğretmenlere aşı olmak zorunlu mu? Öğretmeler aşı olmak zorunda mı?
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Öğretmenlere aşı olmak zorunlu mu? Öğretmeler aşı olmak zorunda mı?

Öğretmenlere aşı olmak zorunlu mu? Öğretmeler aşı olmak zorunda mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Öğretmenlere aşı olmak zorunlu mu? sorusu bugün yapılan kabine toplantısı sonrası tekrar gündeme geldi. Okulların 6 Eylül'de yüz yüze eğitim vereceğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından öğretmenlere aşı zorunluluğunun olup, olmadığı merak edilmekte. Peki, Öğretmenlere aşı olmak zorunlu mu? Öğretmeler aşı olmak zorunda mı? Öğretmenlere aşı zorunlu mu?

Okullarda yüz yüze eğitim 6 Eylül'de başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklama sonrası 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlayacağının duyurulmasının ardından vatandaşlar internette "Öğretmenlere aşı olmak zorunlu mu? Öğretmeler aşı olmak zorunda mı? Öğretmenlere aşı zorunlu mu?" sorularını aratmaya başladı. Öğretmenlere aşı zorunluluğu olup, olmadığı ile ilgili detaylar haberimizde... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

ÖĞRETMENLERE AŞI OLMAK ZORUNLU MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aşı ile ilgili açıklaması şu şekilde;

Eylülde okullarına kavuşmayı bekleyen milyonlarca öğrencilerimizin çeşitli sektörlerde işlerine dört elle sarılan vatandaşlarımızın geleceğinin bu konuda kat edilecek mesafeye bağlı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitim başlamasıyla, henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz.

Aşı olmayan üniversite öğrencilerimizin ve çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz.

Bu açıklama sonrası öğretmenlerde aşı zorunluluğu olmadığını ancak aşı olmayan öğretmenlerin haftada 2 kez PCR testi yaptırması gerektiğini açıkladı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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