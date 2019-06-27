Öğretmenlere arama kurtarma eğitimi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Muş'ta 24 gönüllü öğretmene, arama kurtarma eğitimi verildi.

Eski Muş Devlet Hastanesi yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlikte, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli 29 öğretmen, deprem ve afet olaylarına karşı hazırlıklı olmaları amacıyla AFAD İl Müdürlüğünde görevli ekiplerce teorik ve pratik eğitime tabi tutuldu.

Eğitimlerde, öğretmenlere enkazda kolon kesme, yaralı arama-kurtarma konularında bilgi veren AFAD görevlileri, doğal afetler sırasında yapılması gerekenleri anlattı.

Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Çoban, yaptığı açıklamada, AFAD İl Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında öğretmenlere teorik ve pratik eğitimlerin verildiğini söyledi.

Muş'un deprem kuşağında yer aldığını belirten Çoban, "Deprem ve diğer afetler sırasında insanların hayatını kurtarabilmek için gönüllü öğretmenlerden oluşan birlik kurduk. AFAD görevlilerinden eğitim alan birliğimizle, yaşanabilecek afetler sırasında en hızlı şekilde insanların yardımına koşmayı amaçlıyoruz. Tüm öğretmenlerimiz bu eğitimlere gönüllü olarak katılıyor." dedi.

Eğitim Arama ve Kurtarma Birliği Başkanı Veysel Polat ise, gönüllü öğretmenlerle arama kurtarma birliği kurduklarını belirterek, AFAD ekiplerinin koordinasyonunda 4 gün süren teorik eğitimlerin ardından saha uygulamasına geçtiklerini bildirdi.

Kaynak: AA