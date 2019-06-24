Öğretmenlere AFAD tarafından eğitim
Kilis'te AFAD tarafından öğretmenlere Hafif Arama Kurtarma eğitimi verildi.
Kilis'te AFAD tarafından öğretmenlere Hafif Arama Kurtarma eğitimi verildi.
Afet ve Acil Durum (AFAD) Kilis İl Müdürlüğü Müdürlüğü' tarafından AFAD Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birliği (AKUB) üyesi 25 öğretmene arama kurtarma eğitimi verildi. AFAD eğitmenleri tarafından verilen eğitimde öğretmenlere arama ve kurtarma yöntemleri uygulamaları olarak anlatıldı. - KİLİS
Kaynak: İHA
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