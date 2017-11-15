Öğretmenlere 3x Şirket Programı Eğitimi Verildi

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Genç Başarı Eğitim Vakfı iş birliğinde ildeki öğretmenlere Genç Başarı Eğitim Vakfı Genel Müdürü Seçil Yıldırım Çelebi ve Bilgen Adibeke Bülbül tarafından 3X Şirket Programı eğitimi verildi.



Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'un da katıldığı eğitimde öğretmenlere 3X Şirket Programı ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar anlatılarak, okullarda, kurulan şirketlerde öğrencilerini nasıl yönlendirmeleri gerektiği konusunda bilgiler verildi.



Programda konuşma yapan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, girişimciliğin ülke için önemli olduğuna değinerek, "3X Şirket Programı girişimci ruhu canlandırmada önemli bir etkiye sahiptir. Ülkemizin kalkınması ve ileri gitmesi için öğrencilerimizi genç yaşta girişimci bakış açısıyla tanıştırmalıyız. Eğitime katılan öğretmenlere bu konuda büyük görev düşüyor. Düzenlenen yarışma ve fuarlarda Bilecik'in, okullarımızın proje ve çalışmalarıyla ismini daha fazla duyurmalıdır. Günümüzde teknoloji çok hızlı bir gelişim gösteriyor. Öğrencilerimizi buna hazırlamalıyız. Ar-Ge çalışmalarına özellikle önem vermeliyiz" dedi. - BİLECİK