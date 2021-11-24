Öğretmenlerden Vali Yavuz'a Ziyaret

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen beraberindeki öğretmenleriz ile Vali Seddar Yavuz'u makamında ziyaret ettiler.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Vali Yavuz'a 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında ziyarette bulunduklarını belirtip, yapacakları etkinlikler hakkında bilgi vererek, kabullerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Yavuz, konuklarıyla bir süre sohbet etmesinin ardından konuşmalarında şu cümlelere yer verdi: "Büyük fedakarlık ve özveri göstererek sevgili yavrularımızı yetiştiren, vatan, millet ve bayrak sevgisini aşılayan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere görevleri başında şehit düşen öğretmenlerimize ve ahirete irtihal eden eğitim camiamızın neferlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Görevlerinin başında bulanan öğretmenlerimize de çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. " dedi.

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