Öğretmenlerden Vali Ünlü'ye Ziyaret

Iğdır Valisi Enver Ünlü, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenleri makamında kabul etti.

Ünlü, öğretmenlerle bir süre sohbet ettikten sonra, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek eğitimcilere çeşitli hediyeler verdi. Öğretmenler ise, ziyaret anısına Vali Ünlü'ye tablo ve çiçek hediye etti.

Iğdır Valisi Ünlü, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, meslek hayatında başarılar diledi. - IĞDIR