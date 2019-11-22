Öğretmenlerden Vali Sezer'e ziyaret

22.11.2019 13:08 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:08

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ve beraberindeki öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürü ve beraberindeki öğretmenlerle bir süre sohbet eden Vali Sezer, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutladı.

Tüfekçi de eğitime verdiği destekten dolayı Sezer'e teşekkür ederek, düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA