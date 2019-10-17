17.10.2019 09:47

Öğretmenlerden teknoloji gezisi

Teknoloji tasarım öğretmenleri telefon ve tablet fabrikasını gezdi

SAMSUN - Teknoloji tasarım öğretmenleri, yerli telefon ve tablet fabrikasını gezerek üretim aşamasını yakından gördü.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Araştırma-Geliştirme Birimi tarafından Samsun'da bulunan teknoloji tasarım öğretmenlerinin derslerde anlattıkları konulara yardımcı olmak ve çocuklara iyi bir vizyon kazandırmak amacıyla bir telefon ve tablet fabrikasına gezi düzenlendi. Gerçekleştirilen ziyarete katılan 15 teknoloji tasarım öğretmeni fabrikayı gezerek üretim aşamasını yakından görme fırsatı buldu. Fabrikada bir telefon ve tabletin üretiminin nasıl yapıldığını yerinde izleyen öğretmenler üretim hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Teknoloji tasarım öğretmenleriyle beraber kazanımlarına hitap eden çalışmaları yerlerinde görüp incelemelerde bulunduklarını ifade eden Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Biriminde görevli olan Teknoloji Tasarım Öğretmeni İlhami Diksoy, "Öğrencilerimize konularımız daha verimli, daha rahat anlatabilmek adına üst düzey çalışmalar yapabilen Endüstri 4.0 üzerine, robotik kodlamalar üzerine çalışan üst düzey fabrikalara geziler düzenleyip, öğretmenlerimizin konularını daha hakim bir şekilde anlatmalarını sağlıyoruz" dedi.

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Feridun Eryılmaz ise, "Samsun'da önemli üretim merkezlerini geziyoruz. Bugün burada yerli telefon üretimi yapan özel bir fabrikadayız. Cep telefonu, tablet veya birçok teknolojik ürünün Samsun'da üretildiği bilinmiyor. Böyle bir fabrikanın olması bizler açısından gayet gurur verici. Bizim derslerimizin konuları içerisinde Endüstri 4.0 ön planda. Son yıllarda çok duyduğumuz Endüstri 4.0 konusunun öğrencilere aktarma aşamasında bu tür geziler çok yararlı oluyor. Burada böyle bir teknoloji ile üretiminin yapılması 2023 Vizyonuna baktığımızda çocuklarımıza vizyon açısından daha güzel sonuçlar doğurur diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Gezide fabrika görevlileri öğretmenleri üretim aşaması ve ürünler hakkında bilgilendirdi.

Kaynak: İHA