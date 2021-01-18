Öğretmenlerden salgın sürecinde gönüllü destek
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Öğretmenlerden salgın sürecinde gönüllü destek

18.01.2021 11:33 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:37
Öğretmenlerden salgın sürecinde gönüllü destek

Konya'nın Çeltik ilçesinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha fazla yayılmasını engellemek için gönüllü olarak çalışan öğretmenlere başarı belgesi verildi.

Konya'nın Çeltik ilçesinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha fazla yayılmasını engellemek için gönüllü olarak çalışan öğretmenlere başarı belgesi verildi.

İlçede farklı okullarda görev yapan bazı öğretmenler ve idareciler koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalara destek vermek için Çeltik Kaymakamlığına dilekçeyle başvuruda bulundu.

Başvurunun olumlu bulunmasının ardından sahaya inen eğitimciler koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe giriş ve çıkışlarında HES kodu sorgulamasında görev alan polis ve jandarma ekiplerinin yanında çalışmalara başladı.

Filyasyon ekiplerine de destek veren öğretmenler, ilçede 45 gündür çalışmalar yürütüyor.

Kaymakamdan öğretmenlere başarı belgesi

Çeltik Kaymakamı Yusuf Beran Vuran, ilçe girişi ve Gökpınar Mahallesi girişinde düzenlenen törende salgının önlenmesine yönelik etkin rol alan öğretmenlere başarı belgesi verdi.

Vuran, Kovid-19'la mücadele sürecinde yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine teşekkür ederek, "Öğretmenler, doktor, asker, polis, din görevlileri ve muhtarlar sayesinde ilçe genelindeki vaka sayısında 7 kat düşüş gözlendi. Öğretmenlerimizin bu zorlu süreçte bizlere destek olması tüm toplumumuza örnek bir davranış modeli sergiledi." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kaymakam Vuran, öğretmenlere başarı belgeleri takdim etti.

Vuran ayrıca, sürece destek olan, İlçe Emniyet Amiri Olcay Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Çağatay Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kubilay Oral'a da başarı belgesi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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