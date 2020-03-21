Öğretmenlerden sağlık çalışanlarına destek Türkiye'nin farklı illerinde görev yapan 22 öğretmen, koronavirüs ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, sosyal medyadan yayınladıkları videoyla destek oldu.

Türkiye'nin farklı illerinde görev yapan 22 öğretmen, koronavirüs ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, sosyal medyadan yayınladıkları videoyla destek oldu.

Çektikleri kısa videolarda sağlık çalışanlarına "İyi ki varsınız" diyen öğretmenler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kayseri'nin Talas ilçesinde Durak Hava Demir İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Emel Metin, AA muhabirine, sosyal medyayı aktif kullanan öğretmenler olarak tüm sağlık çalışanlarına destek olmak için böyle bir video hazırladıklarını belirtti.

Gösterdikleri fedakarlık için tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Metin, "Tüm dünya evinde kal diyor. Bizler de evlerimizde elimizden geldiğince destek olmak ve evinde kal mesajı vermek istedik." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA