Öğretmenlerden Ortak Resim Sergisi

Samsun'da, merkez ve ilçelerdeki anadolu liselerinde görev yapan 18 resim öğretmeni, Öğretmenler Günü dolayısıyla karma resim sergisi açtı.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki sergide 18 resim öğretmeninin yaptığı 60 çalışma yer alıyor.

Resim öğretmenlerinden Melike Kırcabaysu, Öğretmenler Günü dolayısıyla anadolu liselerinde görev yapan resim öğretmenleri olarak bir araya gelerek ortak sergi açtıklarını söyledi.

Sergiye katılan resim öğretmeni Meryem Çavga Akkaya da toplumların gelişmesi için sanat ve kültürün gelişmesi gerektiğini dile getirerek, "Bu nedenle başta öğrenciler olmak üzere toplumdaki herkesin sanata ilgi göstermesi gerekir. Resim yapmak ayrı bir sanattır. Açtığımız sergi de bunun en büyük gösteresi." dedi.

Serginin açılışına Samsun Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İlkadım Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ile öğretmenler ve davetliler katıldı.

Sergi, bir hafta açık kalacak.