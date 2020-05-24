Öğretmenlerden örnek davranış
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Öğretmenlerden örnek davranış

Van'ın Erciş ilçesinde 9 öğretmen tarafından hazırlanan ve içerisinde kitap, oyuncak, çikolata ve çeşitli kırtasiye malzemelerinden oluşan bin adet hediye paketini kapı kapı dolaşarak öğrencilere dağıttılar.

Öğretmenlerden örnek davranış
24.05.2020 17:50 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:54

Van'ın Erciş ilçesinde 9 öğretmen tarafından hazırlanan ve içerisinde kitap, oyuncak, çikolata ve çeşitli kırtasiye malzemelerinden oluşan bin adet hediye paketini kapı kapı dolaşarak öğrencilere dağıttılar.

Erciş ilçesinde korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle bu yıl Ramazan bayramında çocukların sokağa çıkma kısıtlanması nedeniyle Erciş Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapan 9 öğretmen, içerisinde kitap, oyuncak, çikolata ve çeşitli kırtasiye malzemelerinden oluşan bin adet hediye paketini kapı kapı dolaşarak öğrencilere dağıttılar. Bin öğrencinin evlerinin kapısını çalarak bayramlarını kutlayarak öğrencileriyle hasret giderdiler. Sosyal mesafe ve korona virüsünden korunma yollarını, temizlik ve hijyen konusunda öğrencileri bilinçlendirilirken, öğrencilerde öğretmelerine teşekkür ettiler.

Ziyaretlerle ilgili bilgi veren Erciş Milli Eğitim Müdürü Sadık İşler, "Bilindiği üzer korona virüs nedeniyle devletimizin aldığı bir çok tedbirler oldu. Tedbirlerin başında da okullarımızın kapatılmış olması vardı. Okullarımızın kapatılmış olması eğitimimizin devam etmediği anlamına gelmiyor. Bakanlığımızın aldığı önlemlerle uzaktan eğitim çalışmaları yaptık. TRT'nin canlı olarak EBA üzerinden öğrencilerimize eğitimler verildi. Bizlerde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak canlı sınıflar oluşturarak öğrencilerimizin evlerine konuk olduk. Fakat onların gönüllerine dokuna bilmek, bu yıl farklı geçecek bayramda onların coşku ve sevinçlerini artıra bilmek adına öğretmenlerimizin başlattığı bir kampanya gereği öğrencilerimize bu bayram farklılık getirsin, zihinlerinde ve hatıralarında yaşasın diye öğrencilerimize hediyelerimizle geldik. Hediyelerin başında da bir öğrenci için elzem alan okumaktır. Kitaplarımızla geldik bunun yanında çeşitli hediyelerle geldik. Yine üç günlük bayram süresince İnşallah hediye dağıtımını çocuklarımızın bayramlarını kutlamaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin eğitim camiamızın öğrencilerimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan bayramını tebrik ediyoruz" dedi.

Öğretmen Cihat Albayrak ise "Erciş'te İngilizce öğretmeni olarak 10 yıldır görev yapıyorum. Biz her yıl kitap bayramı adıyla çocuklara kitaplar ve şekerler ulaştırmaya çalışıyorduk. Bu yıl biraz daha anlamlı oldu. 600 civarında kitap 400 parçada oyuncak toplam bin adet hediye paketi hazırladık ve şuanda 9 gönüllümüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ile beraber ilçemizin farklı mahallelerinde dağıtımını yapıyoruz. Çocuklarımız bu bayramda dışarı çıkamadılar. Biz çocukların kapılarını çalıp onları mutlu etmeye çalışıyoruz" dedi.

Öğretmen Şeyma Tanrıverdi, "Bu bayramda çocuklarımızı unutmadık. Onlar bize gelememelerinden dolayı biz onlara gittik. Öğrencilerimizle hasret giderdik" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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