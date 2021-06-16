ÖĞRETMENLERDEN OKUL AVLUSUNA HOBİ BAHÇESİ
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ÖĞRETMENLERDEN OKUL AVLUSUNA HOBİ BAHÇESİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Koç İlkokulu'nun öğretmenleri, pandemide uzaktan eğitim derslerinden kalan zamanlarını okullarını güzelleştirmeye ayırdı.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Koç İlkokulu'nun öğretmenleri, pandemide uzaktan eğitim derslerinden kalan zamanlarını okullarını güzelleştirmeye ayırdı. Öğretmenler, okulun kullanılmayan avlusunda hobi bahçesi oluştururken, 6 aylık çalışmayla binaya yeni alan kazandırdı.

Silopi'de bulunan Koç İlkokulu'nda görevli öğretmenler, pandemi sürecinde canlı derslerden artakalan zamanlarını yine eğitim hayatına ayırdı. Ders dışı saatlerini değerlendirmek isteyen öğretmenler, idarenin desteğiyle okulun kullanılmayan boş kısmında çalışma başlattı. Kazma kürekle işe koyulan öğretmenler, 6 aylık çalışmayla okulun kullanılmayan avlusunda hobi bahçesi oluşturdu. Hilti ve matkap gibi aletleri kullanan öğretmenler; ağaçlandırma, çimleme, oturma alanları ve tavşan kafesi de yaptı. Yüz yüze eğitime geçilmesiyle ders aralarında bahçeye çıkan öğrenciler de okula ait raflardan seçtikleri kitapları bahçede okuyarak, ders zilinin çalmasını bekliyor. Bazı öğrenciler de tavşanların içinde bulunduğu kafesi seyrederek, zaman geçiriyor.

Hobi bahçesini çok sevdiğini dile getiren öğrencilerden Berat Bayar, 'Öğretmenlerimiz, biz canlı dersteyken yeni bir yer yaptıklarını söyledi. Okullar açılınca bizi buraya getirdiler. Ders aralarında buradaki çimlerin üzerine oynuyoruz. Tavşanlara bakıyoruz. Kitap okuyoruz. Boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz. Burası çok güzel olmuş. İyi ki öğretmenlerimiz burayı yapmış' dedi.

Öğretmenler ise bütün işçiliği kendilerinin yaptığını, öğrenciler için çok güzel ortam oluşturmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

ÖĞRETMENLERDEN OKUL AVLUSUNA HOBİ BAHÇESİ
ÖĞRETMENLERDEN OKUL AVLUSUNA HOBİ BAHÇESİ
ÖĞRETMENLERDEN OKUL AVLUSUNA HOBİ BAHÇESİ
ÖĞRETMENLERDEN OKUL AVLUSUNA HOBİ BAHÇESİ
ÖĞRETMENLERDEN OKUL AVLUSUNA HOBİ BAHÇESİ
ÖĞRETMENLERDEN OKUL AVLUSUNA HOBİ BAHÇESİ
ÖĞRETMENLERDEN OKUL AVLUSUNA HOBİ BAHÇESİ
ÖĞRETMENLERDEN OKUL AVLUSUNA HOBİ BAHÇESİ
ÖĞRETMENLERDEN OKUL AVLUSUNA HOBİ BAHÇESİ
ÖĞRETMENLERDEN OKUL AVLUSUNA HOBİ BAHÇESİ
ÖĞRETMENLERDEN OKUL AVLUSUNA HOBİ BAHÇESİ
ÖĞRETMENLERDEN OKUL AVLUSUNA HOBİ BAHÇESİ
ÖĞRETMENLERDEN OKUL AVLUSUNA HOBİ BAHÇESİ
ÖĞRETMENLERDEN OKUL AVLUSUNA HOBİ BAHÇESİ
ÖĞRETMENLERDEN OKUL AVLUSUNA HOBİ BAHÇESİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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