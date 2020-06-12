Öğretmenlerden öğrencilere ziyaret Isparta'nın Aksu ilçesinde görev yapan öğretmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde evde kalan öğrencileri ziyaret etti.

Isparta'nın Aksu ilçesinde görev yapan öğretmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde evde kalan öğrencileri ziyaret etti.

Salgının başlamasının ardından İlçe Milli Eğitimi bünyesinde gönüllü öğretmenlerden oluşan vefa eğitim grubu kuruldu.

Öğretmenler, uzaktan eğitim döneminde teknolojik imkanları bulunmayan öğrencileri ziyaret ederek ödevlerini teslim etti.

Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü, İrfan Veli Kayacan yaptığı yazılı açıklamada, öğretmenlerin bu fedakar davranışı karşısında duygulandıklarını belirtti.

Ülkenin geçirdiği zor dönemlerde öğretmenlerin vermiş olduğu desteğin gurur verici olduğunu vurgulayan Kayacan, öğretmenlerin bu süreçte dağ, ova, tarla, bahçe, yayla, köy demeden öğrencilerinin yanında olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA