Öğretmenlerden öğrencilere uzaktan psiko-sosyal destek hizmeti başlıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Öğretmenlerden öğrencilere uzaktan psiko-sosyal destek hizmeti başlıyor - Haberler
Akpınar, Ankara, Güncel

Öğretmenlerden öğrencilere uzaktan psiko-sosyal destek hizmeti başlıyor

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evde uzaktan öğrenim gören öğrencilerin akademik ve psiko-sosyal durumlarını izlemek ve gerekli yönlendirmeleri yapmak üzere "Evde Kal-Öğretmenin Yanında" başlıklı çalışma başlattı.

28.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:04
Öğretmenlerden öğrencilere uzaktan psiko-sosyal destek hizmeti başlıyor

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evde uzaktan öğrenim gören öğrencilerin akademik ve psiko-sosyal durumlarını izlemek ve gerekli yönlendirmeleri yapmak üzere "Evde Kal-Öğretmenin Yanında" başlıklı çalışma başlattı.

İl Mili Eğitim Müdürü Turan Akpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitim sürecinin 30 Nisan'a kadar devam edeceğini hatırlattı.

Küresel ve ulusal düzeyde olağanüstü günler yaşanan bu dönemde "önce sağlık, insan ve hayat" anlayışından ayrılmadan eğitim ve öğretim sürecinin devamı ilkesinden yola çıktıklarını dile getiren Akpınar, şu bilgileri verdi:

"Bu süreçte öğretmenlerin, okul yöneticilerinin ve velilerin eğitim ve öğretim gündemli görüşmelerini sağlamak, uzaktan eğitim alan öğrencilerin psiko-sosyal ve akademik durumlarını izlemek ve değerlendirmek amacıyla Evde Kal-Öğretmenin Yanında adlı çalışma başlatıyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimiz öğretmenleri tarafından haftada en az bir kez telefon ve internet imkanları ile aranacak. Çalışmayla öğrencilerimizin bu süreçteki duygu ve öğrenme imkanlarına aktif katılım durumları, akademik, duygusal ve sosyal destek ihtiyaçları, evde zamanlarını nasıl planlayıp nasıl değerlendirdikleri, aile içi iletişim gibi boyutların takip edilmesi ve desteklenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmamızda ailenin ihtiyaçları, çocukların ve ebeveynlerin yaşadığı korku, kaygı gibi durumların çocukların üzerindeki etkileri gözlemlenecek, takip edilecek ve gerekli destek için yönlendirmeler yapılacak."

Öğrencilerle haftada en az bir kez uzaktan iletişim kurulacak

Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile şube rehber öğretmenlerinin kendi sınıflarındaki öğrencilerle haftada en az bir kez uzaktan iletişim kuracaklarını anlatan Akpınar, öğretmenlerin sorularına alınan yanıtlara ve açıklamalara göre öğrencilere destekleyici ve güçlendirici yönlendirme ve bilgilendirmeler yapılacağını söyledi.

Öğrencilerin sağlıklı gelişimi için aile, okul ve toplum iletişiminin ve iş birliğinin devam etmesinin önemine dikkati çeken Akpınar, "Böyle bir dönemde eğitimciler, proaktif davranarak öğrencilerin ihtiyaçlarını evinden de takip ederek bugün ve gelecekte ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesinde rol alabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum Haberler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak! İşte o iller Haberler
THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak! İşte o iller
Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı Haberler
Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı
Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı Haberler
Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı
Doktor, gizlice çekti! ABD'deki durumun vahametini en iyi anlatan video Haberler
Doktor, gizlice çekti! ABD'deki durumun vahametini en iyi anlatan video
Profesörün canlı yayında ağzından kaçırdığı tek kelime, Samsun halkını tedirgin etti Haberler
Profesörün canlı yayında ağzından kaçırdığı tek kelime, Samsun halkını tedirgin etti
THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi
THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi
Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin
Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin
Sumağın koronavirüse iyi geldiği iddiası, satışları 769 kat artırdı
Sumağın koronavirüse iyi geldiği iddiası, satışları 769 kat artırdı
86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız
86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız
Koronavirüs sonrası çeyiz atölyesini kapattı, evinin mutfağında maske dikiyor
Koronavirüs sonrası çeyiz atölyesini kapattı, evinin mutfağında maske dikiyor
İçişleri Bakanlığı'nın şehirler arası yolculuğu kısıtlayan genelgesi sonrasında, otogarlar boş kaldı
İçişleri Bakanlığı'nın şehirler arası yolculuğu kısıtlayan genelgesi sonrasında, otogarlar boş kaldı
750 TL'den satışa sunulan can eriğin kilosu koronavirüs nedeniyle 50 TL'ye düştü
750 TL'den satışa sunulan can eriğin kilosu koronavirüs nedeniyle 50 TL'ye düştü
Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti
Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti
Uzman isim tek tek yanıtladı: Nedir bu hantavirüs, belirtileri neler, tedavisi var mı?
Uzman isim tek tek yanıtladı: Nedir bu hantavirüs, belirtileri neler, tedavisi var mı?
Son Dakika: Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti
Son Dakika: Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti
İmamoğlu seçildikten sonra İBB'deki görevinden istifa eden Karaismailoğlu, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu
İmamoğlu seçildikten sonra İBB'deki görevinden istifa eden Karaismailoğlu, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu
Herkes aşıya kilitlenmişken Kayserili genç, dezenfeksiyon kabini geliştirdi
Herkes aşıya kilitlenmişken Kayserili genç, dezenfeksiyon kabini geliştirdi
Virüse yakalanan hekim: Şimdiki aklım olsa sokağa çıkmazdım
Virüse yakalanan hekim: Şimdiki aklım olsa sokağa çıkmazdım
Salgın Emniyet Teşkilatı'nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı
Salgın Emniyet Teşkilatı'nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı
Son Dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındı
Son Dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındı
Yurt dışında etkinlik düzenleyen Zülfü Livaneli ve eşi koronavirüse yakalandı
Yurt dışında etkinlik düzenleyen Zülfü Livaneli ve eşi koronavirüse yakalandı
Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri engellemeyecek
Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri...
Eski koca, boşandığı eşini ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Eski koca, boşandığı eşini ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Amazon'dan koronavirüsle mücadele için Türkiye'ye 3,5 milyon lira destek
Amazon'dan koronavirüsle mücadele için Türkiye'ye 3,5 milyon lira destek
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı
Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı
Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Kovid-19'un rotası
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Kovid-19'un rotası
Son Dakika: Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti
Son Dakika: Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Destici Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Polat Demet Şener Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Falcao Tamer Tuna Lionel Messi Sergen Yalçın Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Rize Türk Polis İtalya
Şu an buradasınız: Öğretmenlerden öğrencilere uzaktan psiko-sosyal destek hizmeti başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 12:19:07. #1.14#
title