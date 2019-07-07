Öğretmenlerden gerçeği aratmayan tatbikat

ERZURUM'da görevli 24 gönüllü öğretmen, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nde aldıkları bir haftalık eğitimin ardından gerçeği aratmayan tatbikat yaptı. Enkazdan yaralı kurtaran öğretmenler, 21 metrelik yükseklikten başarılı şekilde iniş gerçekleştirdi.

Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü, meydana gelebilecek afetlere anında müdahale edebilmek için 24 gönüllü öğretmenden oluşan ekip oluşturdu. Çeşitli okullarda görev yapan öğretmenlerden oluşan ekibe, AFAD'da uzmanlar tarafından eğitim verildi. Öğretmenler, kurum tesislerinde önce temel arama kurtarma, afet bilinci, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) konularında teorik eğitim aldı. AFAD'ın konusunda uzman ekiplerinin verdiği teorik eğitimler, düzenlenen tatbikatla sona erdi.

21 METRE YÜKSEKTEN İNDİLER

AFAD Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdür Vekili Yavuz Kaya'nın da izlediği tatbikatta, öğretmenler deprem senaryosu üzerine tatbikat gerçekleştirdi. Deprem sonrası yıkılan binanın enkazında birisinin olduğu ihbarını alan ekipler, olay yerine sevk edildi. Gaz sıkıntısına karşı özel kıyafetli ekiplerin incelemesinin ardından öğretmenler, enkazda kalan kişinin yerini belirledi. Ardından kurtarma çalışmaları başladı. Kısa sürede enkazdaki yaralıya ulaşarak kurtaran ekipler, ambulansla hastaneye gönderdi.

Arama kurtarma tatbikatının ardından öğretmenler bu kez yüksekten inme sınavına tabi tutuldu. AFAD tesislerindeki 21 metre yüksekliğindeki kuleye çıkan öğretmenler, uzmanların kontrolünde başarılı iniş gerçekleştirdi.

Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdür Vekili Yavuz Kaya, temel arama kurtarma, afet bilinci, yangın ve KBRN eğitimi alan öğretmenlerin başarılı tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yaklaşık bir haftalık eğitimlerini tatbikatla tamamlayan öğretmenler, bu tür eğitimlerin sürekli olmasını istedi.

Kaynak: DHA

- Erzurum