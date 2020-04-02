Öğretmenlerden "Evde kal" klibi Kahramankazan'da bir grup öğretmen öğrencileri için "Evde kal, öğretmenin yanında" klibi hazırladı.

Kahramankazan'da bir grup öğretmen öğrencileri için "Evde kal, öğretmenin yanında" klibi hazırladı.

Kahramankazan Şehit Alper Kocaman İlkokulu öğretmenleri hazırladıkları klip ile öğrencilerine seslendi.

Cep telefonlarının kamerasının karşısına geçen öğretmenler, öğrencilerine evde kalmaları çağrısında bulunurken derslerini de ihmal etmemelerini istediler.

Bu zor günlerin kısa zamanda geçeceği ve bunu evde kalarak birlikte başaracakları mesajını veren öğretmenler, öğrencilerine olan özlem ve sevgilerini de dile getirdiler.

Klipte öğrencilere seslenen Okul Müdürü Sonay Demirel, uzaktan eğitimin 30 Nisan'a kadar devam edeceğini belirterek, "Dünyanın koronavirüs ile mücadele ettiği bu zorlu günleri devletimizin aldığı tedbirleri uygulayarak aşacağımıza yürekten inanıyorum. EBA ve sosyal medya yoluyla yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sizleri seviyoruz, evinizde kalın hoşçakalın." dedi.

Kaynak: AA