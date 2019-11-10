10.11.2019 17:47 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:51

Öğretmenlerden denizde saygı dalışı

Saygı dalışı yapıp denizden Atatürk posteri çıkarttılar

ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir grup öğretmen saygı dalışı yapıp denizden Atatürk posteri çıkarttı.

Kent merkezinde öğretmenlik yapan Levent Yılar ve arkadaşları 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde anlamlı bir program yaptı.

Liman Caddesi'nde bir araya gelen kalabalık önce hazırlık yaptı. Ardından yaklaşık 15 derece sıcaklıktaki Karadeniz'e atladı. Saygı dalışı yapan grup denizden Türk Bayraklı Atatürk posteri çıkarttı.

Yılar ve arkadaşları, "Bugün 10 Kasım Atamızın aramızdan ayrılışının 81. yıldönümü. Biz de bu anlamlı günde kendisini rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA