Öğretmenlerden çocuklar için "hayvan figürlü" maske üretimi - KIRKLARELİ Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsünde görevli öğretmenler tarafından çocuklar için yıkanabilir, özel tasarımlı maskeler üretiliyor.

Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsünde görevli öğretmenler tarafından çocuklar için yıkanabilir, özel tasarımlı maskeler üretiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı enstitü, bir yandan kültürel değerleri, geleneksel el sanatlarını ve giyim kültürünü araştırırken, diğer yandan da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye, çocuklar için maske üreterek katkı sunuyor.

Enstitünün müdürü Hilal Liliyar Özefsun, AA muhabirine, Kovid-19 ile mücadelede hem büyükler hem de çocuklar için maske ürettiklerini söyledi.

Çocukları salgından korumak ve maske takmalarını cazip hale getirebilmek amacıyla üzerinde balık, zebra, ayı ve baykuş gibi hayvan figürleri bulunan özel tasarımlı maskeler hazırladıklarını anlatan Özefsun, bu tasarımların yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

Maskelerin Olgunlaşma Enstitüsünün internet sitesinde ve PTT AVM'de satışa sunulduğunu anlatan Özefsun, "Tedbir almazsak, 'bize bir şey olmaz' dersek ne yazık ki çok kötü sonuçlar olabilir. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığının kurumları olarak salgın tedbirlerine destek olmak istedik." dedi.

Enstitüde günde 600 tek kullanımlık, 200 de çocuklar için tasarımlı maskeler ürettiklerini belirten Özefsun, "Çocuklar renkli şeyleri seviyorlar. Özellikle bazıları futbol takımlarının renklerini istiyorlar. Bizim burada en çok dikkat ettiğimiz şey hem yıkanabilir, hem de yüzde 100 pamuk olması." diye konuştu.

"En çok zebra figürlü maske ilgi görüyor"

Özefsun, günde yaklaşık 500-600 çocuk maskesi siparişi aldıklarını, talebe yetişmekte güçlük çektiklerini dile getirdi.

En çok "zebra figürlü" maske siparişi aldıklarını vurgulayan Özefsun, "Çocukların sevdiği bir tasarım oldu. Online sitemize mesajlar da yazılıyor. Şimdiye kadar herkese olumlu cevap verdik. Bu süreçte bize destek olan Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk, Genel Müdürümüz Yusuf Büyük ile Valimiz Osman Bilgin'e çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Enstitüde görevli İngilizce öğretmeni Şahin Aygün Yıldırım, çocukların kullanımına uygun ürettikleri maskeleri Türkiye'nin dört bir tarafına gönderdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA