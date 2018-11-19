Öğretmenlerden Akıllı Hamleler

Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle öğretmenler arası satranç turnuvası düzenlendi. Usta hamlelerin birbirini takip ettiği turnuvada müsabakalar çekişmeli ve bir o kadar da renkli anlara sahne oldu.

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen satranç turnuvası 80'in üzerinde sporcu öğretmenin katılımıyla gerçekleştirildi. Şehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde düzenlenen etkinlik, il genelindeki okullarda farklı branşlarda görev yapan öğretmenlerin satranç tahtası üzerinde akıllı hamlelerine sahne oldu. Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliğinin işbirliği içerisinde düzenlediği organizasyonda öğretmenlerin müsabakalar boyunca sergiledikleri birlik ve beraberlik tablosu tüm sporcu öğrencilere örnek oldu. Turnuvanın açılış seremonisinde katılımcı öğretmenleri Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Şube Müdürü Nilüfer Bozan Gümüş ile Türkiye Satranç Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Serkan Yüksek yalnız bırakmadı.

Katılımcı tüm öğretmenlerimizi kutluyorum

Yarışmalarda yerini alan tüm öğretmenlerin özel olarak kutlanmayı hak ettiğini ifade eden Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Nilüfer Bozan Gümüş, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen satranç turnuvasıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"24 Kasım Öğretmenler Günü'nü il genelinde paydaş kurumlarımızın desteği ile farklı sportif etkinliklerle kutluyoruz. Bu kapsamda en çok ilgi gören faaliyetler arasında öğretmenler arası satranç turnuvası üst sıralarda yerini aldı. Okullarımızda satranç branşına olan ilgi giderek artıyor. Bu organizasyona 80'in üzerinde sporcu öğretmenimiz katılım sağladı. Kurumlar arası işbirliğiyle düzenlenen sportif organizasyonlar kasım ayı boyunca devam edecek. Uzmanlık alanlarının yanı sıra sportif faaliyetlerle ilgilenen ve müsabık olarak yarışmalarda yerini alan tüm öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum. Yıl içerisinde birçok sportif organizasyona imza atan Şehitkamil Belediyemize öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum. Bu vesile ile şimdiden tüm değerli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."

Öğretmenlerimizin turnuvaya olan ilgisi memnuniyet verici

Öğretmenlerin satranç turnuvalarına olan ilgilerinin her geçen yıl daha da arttığını ifade eden Türkiye Satranç Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Serkan Yüksek, "24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen satranç turnuvasında yerini alan tüm öğretmenlerimizi federasyonumuz adına kutluyorum. Şehitkamil Belediyemizin büyük ilgi ve destekleriyle düzenlenen turnuvalara katılımcı sporcu öğretmen sayısı her geçen gün artıyor. Kurumlar arası işbirliğiyle yürütülen çalışmalarla düzenlenen satranç turnuvalarının kapsamı genişliyor. Branşımıza özgü eğitim faaliyetleri başta olmak üzere, organizasyonların düzenlenmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.Öğretmenlik yapma onuru yaşan birisi olarak tüm meslektaşlarımızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP