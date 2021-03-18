Öğretmenlerden 18 Mart klibi
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Öğretmenlerden 18 Mart klibi

18.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:31

Öğretmenlerden 18 Mart klibi 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anısına Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kızılca ilk ve Ortaokulu Öğretmenleri Çanakkale Türküsünü seslendirip klip çekti.

Öğretmenlerden 18 Mart klibi

ZONGULDAK - 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anısına Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kızılca ilk ve Ortaokulu Öğretmenleri Çanakkale Türküsünü seslendirip klip çekti.

Kdz. Ereğli Kızılca ilk ve Ortaokulu öğretmenleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümünde kamera karşısına geçerek Çanakkale Türküsünü seslendirdi. Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Okul müdürü Sedat Akdeniz, "Okulumuz müzik öğretmeni Özkan Zeki ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ensar Öğük'ün öncülüğünde gerçekleştirilen anlamlı çalışmada Kızılca İlk ve Ortaokulu öğretmenleri olarak yer almaktan dolayı çok mutluyuz, bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerden 18 Mart klibi
Öğretmenlerden 18 Mart klibi
Öğretmenlerden 18 Mart klibi
Öğretmenlerden 18 Mart klibi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YASİN AKÇIN

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