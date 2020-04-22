Öğretmenlerden 100'üncü yılında 23 Nisan'a özel klip BURSA'da ortaokul öğretmenleri, evlerinde çektikleri kliple 23 Nisan coşkusunu, öğrencilere yaşatmaya çalıştı.

BURSA'da ortaokul öğretmenleri, evlerinde çektikleri kliple 23 Nisan coşkusunu, öğrencilere yaşatmaya çalıştı.

Merkez Osmangazi ilçesindeki Sabiha Köstem Ortaokulu öğretmenleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılında koronavirüs nedeniyle evde kalan öğrencileri için klip çekti. Söz ve müziği Okul Müdür Yardımcısı Hasan Kaçar'a ait olan '100 yıllık şarkı 23 Nisan' isimli şarkıyı okulun müzik öğretmeni Nesrin Erol Bahtiyar seslendirirken, diğer öğretmenler evlerinde çocukları ile beraber bayraklarla 23 Nisan coşkusunu, öğrencilere hissettirmeye çalıştı.

Şarkının sözleri ise şöyle: 23 Nisan geldi, çocukların bayramıOkulda yokuz diye, unutmayız onlarıBu bayram 100 yaşına basıyor meclisimizAtamızdan armağan, kutluyor milletimiz Egemenlik, kayıtsız, şartsız bize verildiAnkara'da bir millet, kurtuluşa dirildiBu bayram 100 yaşına basıyor meclisimizAtamızdan armağan, kutluyor milletimizBelki tutuşamayız, bugünlerde el eleEba'yla bağlanırız, evlerden gönüllereBu bayram 100 yaşına basıyor meclisimizAtamızdan armağan, kutluyor milletimiz

Kaynak: DHA