ÖĞRETMENLER, ZEKA VE OKUMA ATÖLYESİ KURUP BOYASINI DA KENDİLERİ YAPTI

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyü ilk ve ortaokulu öğretmenleri öğrencileri için zeka oyunları ile okuma atölyesi kurdu.

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyü ilk ve ortaokulu öğretmenleri öğrencileri için zeka oyunları ile okuma atölyesi kurdu. Öğretmenler, duvarlarının boyasını ve resimlerini de kendileri çizdi.

Kutluhallar köyü ilk ve ortaokulu öğretmenleri, öğrencilerinin faydalanabilmesi için okulda zeka oyunları ile okuma atölyesi kurdu. Tasarımını da yapan öğretmenler duvarlarını da kendileri boyadı. Öğretmenlerden Vildan Yılmaz, öğrencileri teşvik etmek için atölye kurduklarını ifade ederek, 'Bu çerçevede zeka oyunları ve kütüphane oluşturmayı planladık. Boş sınıfı boyayıp, duvarlarına resim yaparak eşyaları düzenledik. Öğrencilerin kütüphaneyi, okumayı, kitapları sevmesini, aynı zamanda zeka oyunları kısmında da öğrencilerin zekalarını geliştirmelerini amaçladık. Öğretmen arkadaşlarla gerekli çalışmaları yaparak burayı en kısa zamanda öğrencilerimizin faaliyetine açmayı planlıyoruz' şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı