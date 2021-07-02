Öğretmenler Zeka Oyunları ve Okuma Atölyesi oluşturdu
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Öğretmenler Zeka Oyunları ve Okuma Atölyesi oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Akçay - Haberler | Güncel

Öğretmenler Zeka Oyunları ve Okuma Atölyesi oluşturdu Atölyenin boya ve resim çalışmalarını öğretmenler yapıyor Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyü İlk ve Ortaokulu öğretmenleri oluşturdukları Zeka Oyunları ve Okuma Atölyesinin boya ve resim çalışmalarını kendileri yapıyor.

Öğretmenler Zeka Oyunları ve Okuma Atölyesi oluşturdu

Atölyenin boya ve resim çalışmalarını öğretmenler yapıyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyü İlk ve Ortaokulu öğretmenleri oluşturdukları Zeka Oyunları ve Okuma Atölyesinin boya ve resim çalışmalarını kendileri yapıyor.

Okulun 2023 Vizyonu kapsamında öğrencilere yararlı olabilmek amacıyla öğretmen arkadaşlarıyla birlikte zeka oyunları ve okuma sınıfı hazırlamak çalışma başlattıklarını söyleyen Okul Öğretmeni İrem Tanrıverdi, "Gerek Milli Eğitimin, gerekse diğer öğretmen arkadaşların desteğiyle sınıfın duvarlarını boyama, resim yapma gibi güzel faaliyetler gerçekleştirdik. Amacımız çocukların daha fazla etkinliklerde bulunmasını ve daha fazla okumasını teşvik etmek" dedi.

Öğretmen Vildan Yılmaz ise,"Öğretmen arkadaşlarla "öğrencilerimize nasıl daha faydalı olabiliriz? Onlara okumayı nasıl sevdirebiliriz?" diye düşündük, bu çerçevede zeka oyunları ve kütüphane oluşturmayı planladık. Boş sınıfı boyayıp, duvarlarına resim yaparak eşyaları düzenledik. Öğrencilerin kütüphaneyi, okumayı, kitapları sevmesini, aynı zamanda zeka oyunları kısmında da öğrencilerin zekalarını geliştirmelerini amaçladık. Öğretmen arkadaşlarla gerekli çalışmaları yaparak burayı en kısa zamanda öğrencilerimizin faaliyetine açmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Konuyla ilgili konuşan Okul Müdürü Salim Teoman Okuş, "2023 Vizyonu kapsamında öğretmen arkadaşlarla okulumuzda boş bulunan sınıfın zeka oyunları ve okuma atölyesi olarak yapılabilir olduğunu kararlaştırdık. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İlhan Cebeci ve tüm öğretmenlerimizin desteğiyle bu işe başladık. İnşallah zeka oyunları ve okuma atölyemizi gelecek eğitim ve öğretim yılına yetiştireceğiz" dedi.

Öğretmenler Zeka Oyunları ve Okuma Atölyesi oluşturdu
Öğretmenler Zeka Oyunları ve Okuma Atölyesi oluşturdu
Öğretmenler Zeka Oyunları ve Okuma Atölyesi oluşturdu
Öğretmenler Zeka Oyunları ve Okuma Atölyesi oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Akçay

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